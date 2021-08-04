«Зенит» запрашивал информацию по Хамесу, но высокая стоимость игрока может помешать трансферу (Antena 2)

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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может сменить клуб.

Cообщалось об интересе к 30-летнему колумбийцу со стороны «Ньюкасла» и «Ромы».

Однако, по данным колумбийской радиостанции Antena 2, Хамесом также интересуется «Зенит». Петербургский клуб запрашивал информацию о футболисте, но высокая стоимость игрока может помешать потенциальному трансферу.

Ранее сообщалось, что агент экс-игрока «Реала» Жорже Мендеш предлагал «Зениту» подписать своего клиента.

В прошлом сезоне Хамес провел 23 матча в АПЛ, забил 6 голов и отдал 4 паса. Его статистика – здесь.

«С кем играет «Эвертон», подскажите?» У Хамеса явно будет новый клуб – он не подходит Бенитесу и даже не знал следующего соперника
 

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