«Зенит» запрашивал информацию по Хамесу, но высокая стоимость игрока может помешать трансферу (Antena 2)

Полузащитник «Эвертона» может сменить клуб.

Cообщалось об интересе к 30-летнему колумбийцу со стороны «Ньюкасла» и «Ромы».

Однако, по данным колумбийской радиостанции Antena 2, Хамесом также интересуется . Петербургский клуб запрашивал информацию о футболисте, но высокая стоимость игрока может помешать потенциальному трансферу.

Ранее сообщалось, что агент экс-игрока «Реала» Жорже Мендеш предлагал «Зениту» подписать своего клиента.

В прошлом сезоне Хамес провел 23 матча в , забил 6 голов и отдал 4 паса. Его статистика – здесь.

«С кем играет «Эвертон», подскажите?» У Хамеса явно будет новый клуб – он не подходит Бенитесу и даже не знал следующего соперника

