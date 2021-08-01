Феттель лишился второго места на Гран-при Венгрии

Пилот лишился второго места на Гран-при Венгрии.

Феттель был дисквалифицирован и исключен из итогового протокола по причине того, что после финиша гонки в баке его болида осталось всего 0,3 литра топлива.

Феттель может потерять второе место на Гран-при Венгрии – на финише в баке болида осталось слишком мало топлива

Согласно регламенту, после финиша гонки в баках болида должен оставаться минимум 1 литр топлива, чтобы делегаты имели возможность взять пробу.

После исключения Феттеля из протокола Льюис Хэмилтон переместился на второе место, а Карлос Сайнс на третье. По одному месту выиграли все остальные гонщики – в том числе это позволило попасть в топ-10 Кими Райкконену.

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