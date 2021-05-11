Жена Кэйна: «Эвандер говорил, что меня и ребенка убьют, если я расскажу про ставки»

Жена форварда «Сан-Хосе» Эвандера Кэйна Анна снова высказалась по поводу того, что ее муж делал ставки на игры своей команды.

«Скоро стану бывшей женой из-за того, что пыталась тебя остановить. Кому-нибудь приходилось иметь дело с человеком, у которого зависимость?

В этом году в свои выходные ты летал в другие города вместе с преступниками и считал карты в различных казино, а мне говорил, что люди, с которыми ты занимаешься ставками, убьют меня и ребенка, если я кому-либо скажу.

Поэтому я должна была позволить тебе делать ставки, изменять мне с проститутками и спокойно это воспринимать. Прости, но это факты.

Все, что Эвандер говорит, является ложью, которая должна выставить меня сумасшедшей.

Я думаю, тебе нужна квалифицированная помощь, если ты теряешь каждый доллар, полученный тобой в результате ставок, но все равно продолжаешь этим заниматься, при этом отрицая проблему, отказываясь от терапии и продолжая врать специалисту, которого клуб назначил для разговоров с тобой.

Из-за того, кто он такой, пресса позволяет ему вести дискуссию на его условиях, но, я считаю, все могут за его манипуляциями разглядеть, в чем заключается правда.

Я просила его принять помощь специалиста, но он сказал, что нет необходимости спасать наш брак. Ему не нужна помощь, он не хочет быть настоящим мужчиной и отцом.

Его интересует лишь возможность делать ставки и жить свободно. Так что, пожалуйста, хватит разыгрывать карту психованной бывшей жены. Возможно, я просто мать и жена, которую довели.

Надеюсь, однажды ты поймешь, что проблема заключается именно в ставках, а не в бывшей жене или чем-либо еще», – написала Анна Кэйн.