Главный тренер «Краснодара» высказался о поражении от «Химок» (0:1) во 2-м туре .

– Несколько отрезков было – до пенальти [незабитого Классоном] мы хорошо смотрелись, после пенальти растерялись, а когда пропустили, начали играть сумбурно. Но даже тогда мы могли выжать хотя бы момент. К сожалению, не совсем структурная игра во втором тайме не позволила более системно атаковать.

– Что стало ключевым моментом в матче, на ваш взгляд?

– Как я и сказал, три отрезка. В равной степени.

– Несмотря на 9 добавленных минут, не смог оказать серьезное давление в концовке – нехватка сил или эмоций или что-то еще?

– Нет, у нас неправильное расположение было, чтобы подойти к штрафной соперника. Мы были разбросаны по полю.

– Чем, на ваш взгляд, вызвана ошибка Сафонова, после которой был забит гол? Говорили ли вы Матвею что-то после матча?

– Тут понятно, что это ошибка из-за желания быстро ввести мяч, начать быструю атаку. Такие ситуации бывают. В равной степени могли ошибиться в центре поля и получить такую же атаку.

– В команду вернулся . Каково его будущее в команде в новом сезоне, вы рассчитываете на него?

– Он был травмирован, только последнюю неделю полностью работает. Возможно, на следующую игру нам понадобится его опыт.

– Как проходит адаптация ?

– Он с очень большим желанием тренируется, поэтому это лишь вопрос его адаптации. Мы пока не чувствуем его силу, чтобы правильно использовать, – сказал Гончаренко.