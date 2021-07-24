«Локомотив» объявил о переходе Крыховяка в «Краснодар»

и согласовали переход полузащитника .

Московский клуб объявил, что переговоры находятся на финальной стадии, в ближайшее время поляк пройдет медосмотр в «Краснодаре». После этого футболист подпишет контракт с новым клубом.

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Гжегожа за совместную работу и желает удачи на футбольном пути», – сказано в сообщении железнодорожников.

Крыховяк выступал за «Локомотив» с августа 2018 года. С клубом он выиграл Кубок и Суперкубок России.

Со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Крыховяк – по-прежнему топ РПЛ. При Николиче он успевал везде, но пока есть вопросы по роли в «Краснодаре»