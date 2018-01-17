Михаил Акименко: «Нечестно, что Баршим и Тамбери договорились разделить золотые медали. Надо бороться до последнего, это же Олимпиада»

Российский прыгун в высоту Михаил Акименко поделился мнением по поводу решения наградить золотыми медалями Олимпиады в Токио двух спортсменов – катарца Мутаза Баршима и итальянца Джанмарко Тамбери.
«Это нечестно и несправедливо, что Баршим и Тамбери договорились разделить золотые медали. Они должны были перепрыгивать. Но флаг им в руки, если так решили. Надо бороться до последнего, это же Олимпиада», – сказал Акименко.
Также спортсмен прокомментировал свой результат (6-е место).
«Не получилось побороться за медали, значит, поборюсь в следующий раз. Ожидал от себя прыжков лучше, не показал то, что хотел. Не было оптимального физического состояния.
Может, дело в подготовке. Но не буду на это все списывать. Не буду жаловаться», – добавил Акименко.
Вихрь в прыжках в высоту: два лидера договорились поделить золото и отмечали как звери, а два русских (бывшие фавориты) – это полный провал