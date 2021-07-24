Карпин на вопрос о Дзюбе: «Да что ж такое? Ни с кем я не общался и не буду»

Главный тренер , занимающий аналогичную должность и в сборной России, после поражения от (2:4) ответил на вопросы об игроках соперника.

– Мы оборонялись на своей половине, но в зависимости от результата вносили бы корректировки. Много еще предстоит сделать, работы непочатый край.

Есть объективные и субъективные причины. Не буду говорить про нехватку игроков, есть травмированные игроки, важнейшие. Нужно двигаться вперед.

– Как можете оценить игру Ерохина?

– Думаете, я смотрел за игрой Ерохина или игрой футболистов «Зенита»? Понятно, что нет. На видео всегда лучше видно, чем вживую. Всегда. На что реагировать, если я не видел ничего?

Для вас, если какой-то футболист забил два гола, он уже хорошо сыграл. Обратим внимание. Во время матча я не обращал внимания на игроков «Зенита». За своими бы уследить.

– С Дзюбой не удалось пообщаться?

– Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться? – задался вопросом Карпин.