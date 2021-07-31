Гран-при Венгрии-2021. Видеотрансляция дождевой гонки. Заезд остановлен красными флагами

В 16:00 по московскому времени на автодроме «Хунгароринг» стартовал 11-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» – Гран-при Венгрии.

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Последняя гонка «Ф-1» перед большим перерывом: Хэмилтон на поуле, идет дождь

Хунгароринг, Модьород

1 августа 2021 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Фернандо Алонсо («Альпин»)

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

11. Даниэль Риккардо («Макларен»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

15. Карлос Сайнс («Феррари»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Джордж Расселл («Уильямс»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Никита Мазепин («Хаас»)

20. Мик Шумахер («Хаас»)

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