Олимпиада-2020, 1 августа, все медали дня: США и Австралия взяли золото в плавании

1 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыгрывается 27 комплектов медалей в 12 видах спорта.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

1 августа

Все медали дня

Плавание

50 м, вольный стиль, мужчины

1. Калеб Дрессел (США)

2. Флоран Маноду (Франция)

3. Бруно Фратус (Бразилия)

50 м, вольный стиль, женщины

1. Эмма Маккеон (Австралия)

2. Сара Шестрем (Швеция)

3. Пернилла Блуме (Дания)

1500 м, вольный стиль, мужчины

1. Роберт Финке (США)

2. Михаил Романчук (Украина)

3. Флориан Велльброк (Германия)

4x100 м, комбинация, женщины

1. Австралия

2. США

3. Канада

BMX-фристайл

Женщины

1. Шарлотт Уортингтон (Великобритания)

2. Ханна Робертс (США)

3. Никита Дукарроз (Швейцария)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.