Эвандер Кэйн: «Я никогда не ставил на хоккей и свои матчи и никогда не сдавал игры»

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Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн прокомментировал слова его жены Анны о том, что он делал ставки на свою команду.

«К сожалению, мне хочется ответить на совершенно ложные обвинения от моей жены, которая скоро станет бывшей. Несмотря на совет моих юристов, я убежден, что публика и фанаты хотят услышать об этом непосредственно от меня.

Я никогда не занимался ставками на хоккей и никогда не ставил на матчи «Сан-Хосе», никогда не ставил на свои игры, никогда не сдавал матчи.

Я люблю хоккей и никогда не сделал бы ничего такого, в чем меня обвиняют. Я настроен на полное сотрудничество со следствием со стороны НХЛ, на очищение своего имени. Я жду начала подготовки к новому сезону», – отметил Кэйн.

Жена Эвандера Кэйна сообщила, что он делает ставки на свои игры. НХЛ проведет расследование

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