Шевченко просил 3 млн долларов на штаб сборной Украины. УАФ давала 1,5 млн («Обозреватель»)

покинул пост главного тренера сборной Украины по экономическим причинам.

Как сообщает украинское интернет-издание «Обозреватель», Шевченко хотел заключить контракт с зарплатой в 3 млн долларов на весь тренерский штаб. При этом Украинская ассоциация футбола не соглашалась платить больше 1,5 млн долларов.

Таким образом, стороны не сумели найти компромисс, несмотря на то, что результаты Украины на принесли ассоциации 16 млн евро.

Глава комитета сборных УАФ Маркевич: «Не знаю, уходит ли Шевченко из сборной. Он в отпуске»