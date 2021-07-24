Шевченко просил 3 млн долларов на штаб сборной Украины. УАФ давала 1,5 млн («Обозреватель»)

Теги Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу премьер-лига Украина Евро-2020 УАФ деньги Футбол

Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по экономическим причинам.

Как сообщает украинское интернет-издание «Обозреватель», Шевченко хотел заключить контракт с зарплатой в 3 млн долларов на весь тренерский штаб. При этом Украинская ассоциация футбола не соглашалась платить больше 1,5 млн долларов.

Таким образом, стороны не сумели найти компромисс, несмотря на то, что результаты Украины на Евро-2020 принесли ассоциации 16 млн евро.

Глава комитета сборных УАФ Маркевич: «Не знаю, уходит ли Шевченко из сборной. Он в отпуске»

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