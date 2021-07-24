«Зенит» победил «Ростов» (4:2) и набрал 6 очков в 2 турах РПЛ. Столько же у «Локо» и «Динамо»

«Ростов» дома потерпел поражение от «Зенита» (2:3) в рамках 2-го тура РПЛ.
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
На счету «Зенита» 6 очков после 2 туров. Команда лидирует в чемпионате вместе с «Локомотивом» и «Динамо». Также 6 очков может набрать «Ахмат», который в понедельник встретится с «Сочи».
«Ростов» проиграл оба матча в текущем чемпионате.
- Дата проведения
- 1 августа, 20.00, «Ростов-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 29 Ерохин, 0:2 – 35, пенальти Азмун, 1:2 – 45, пенальти Комличенко, 1:3 – 75 Вендел, 2:3 – 85 Осипенко, 2:4 – 90 Ерохин.
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Ростов –
Бабурин, Калинин, Осипенко, Терентьев (Фольмер, 70), Хаджикадунич (Лангович, 89), Хасимото, Мамаев (Гигович, 81), Байрамян, Глебов, Альмквист (Тугарев, 81), Комличенко.
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Зенит –
Кержаков, Ловрен, Караваев, Дуглас Сантос, Ракицкий (Чистяков, 74), Кузяев (Кравцов, 87), Барриос (Мостовой, 82), Ерохин, Вендел (Круговой, 87), Азмун (Сутормин, 81), Дзюба.