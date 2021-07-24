«Зенит» победил «Ростов» (4:2) и набрал 6 очков в 2 турах РПЛ. Столько же у «Локо» и «Динамо»

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«Ростов» дома потерпел поражение от «Зенита» (2:3) в рамках 2-го тура РПЛ.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

На счету «Зенита» 6 очков после 2 туров. Команда лидирует в чемпионате вместе с «Локомотивом» и «Динамо». Также 6 очков может набрать «Ахмат», который в понедельник встретится с «Сочи».

«Ростов» проиграл оба матча в текущем чемпионате.

Ростов – Зенит 2:4 (1:2, 1:2)
Дата проведения
1 августа, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 29 Ерохин, 0:2 – 35, пенальти Азмун, 1:2 – 45, пенальти Комличенко, 1:3 – 75 Вендел, 2:3 – 85 Осипенко, 2:4 – 90 Ерохин.
РостовБабурин, Калинин, Осипенко, Терентьев (Фольмер, 70), Хаджикадунич (Лангович, 89), Хасимото, Мамаев (Гигович, 81), Байрамян, Глебов, Альмквист (Тугарев, 81), Комличенко.
ЗенитКержаков, Ловрен, Караваев, Дуглас Сантос, Ракицкий (Чистяков, 74), Кузяев (Кравцов, 87), Барриос (Мостовой, 82), Ерохин, Вендел (Круговой, 87), Азмун (Сутормин, 81), Дзюба.
Предупреждения:
Ловрен (45), Осипенко (50), Терентьев (60), Калинин (63), Кузяев (81), Круговой (90).

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