«Зенит» победил «Ростов» (4:2) и набрал 6 очков в 2 турах РПЛ. Столько же у «Локо» и «Динамо»

дома потерпел поражение от (2:3) в рамках 2-го тура .

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На счету «Зенита» 6 очков после 2 туров. Команда лидирует в чемпионате вместе с «Локомотивом» и «Динамо». Также 6 очков может набрать «Ахмат», который в понедельник встретится с «Сочи».

«Ростов» проиграл оба матча в текущем чемпионате.