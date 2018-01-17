«Боюсь, что в Беларуси меня могут посадить в тюрьму». Кристина Тимановская может попросить политического убежища в Австрии

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о своем отстранении с Олимпиады в Токио.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси заявил, что спортсменка прекратит выступление на Играх в связи с «эмоционально-психологическим состоянием». Незадолго до этого легкоатлетка критиковала руководство сборной страны, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м. 2 августа она должна была пробежать 200-метровку.

– В тот момент, когда узнала, что могу бежать эстафету, попыталась связаться с Шумаком (представителем команды). Он мне не ответил, просто прочитал сообщения. Потом сказал, что у него якобы плохо ловил телефон, поэтому он не смог мне ответить.

Моисевич (тренер) мне написал, что мне никто не отвечал, потому что они хотели уберечь меня от лишней информации, чтобы я лишний раз не нервничала. Однако на эмоции меня вывел их игнор. Не сам факт того, что меня заявили на эстафету, а полный игнор в мою сторону. И то, что решение было принято за моей спиной, никто не посоветовался ни со мной, ни с тренером, и потом даже не сообщил ничего. Это полное неуважение!

– Почему удалили эти видео (с критикой руководства за решение заявить ее на эстафету – Sports.ru)?

– Мне начали звонить с угрозами и говорить, чтобы я удалила видео, если хочу дальше быть в спорте. Сначала я долго отказывалась удалять, но потом сделала это, чтобы мне перестали названивать.

– А кто названивал?

– Старший тренер по спринту Евгения Володько звонила даже из Минска, еще кто-то. Володько говорила, что ее вызвали в министерство.

– Вы сказали, что боитесь лететь в Беларусь. Почему?

– Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно.

– Что дальше будете делать?

– Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую покинуть Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции, – рассказала Тимановская, упомянув, что сейчас раздумывает о нескольких вариантах политического убежища, в том числе в Австрии.

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