Андрей Шевченко: «Мой контракт с УАФ истек, я провел 5 лет в сборной Украины. Спасибо за возможность поработать с командой»

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Андрей Шевченко объявил, что срок его контракта с УАФ истек.

«Сегодня мой контракт с Украинской футбольной ассоциацией подошел к концу. Я провел пять лет в сборной. Это была тяжелая работа, которая доказала, что мы умеем играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и всему руководству УАФ за возможность поработать со сборной Украины. Спасибо каждому игроку, каждому человеку, который помогал нам и участвовал в жизни команды.

Вместе мы смогли показать, что наш футбол может быть конкурентоспособным, продуктивным и воодушевляющим. Верю в Украину», – написал Шевченко.

В июне 2020-го глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что исполком УАФ проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 года.

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