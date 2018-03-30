Олимпиада-2020. Волейбол. Россия всухую обыграла Тунис и заняла первое место в группе, Бразилия одолела Францию, другие матчи

Теги сборная России по волейболу результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная США сборная Аргентины сборная Туниса сборная Венесуэлы сборная Канады Олимпиада-2020 сборная Ирана олимпийский волейбольный турнир Волейбол

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят матчи группового этапа по волейболу у мужчин. Россия обыграла Тунис в трех сетах, Бразилия на тай-брейке одолела Францию.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Волейбол

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Россия – Тунис – 3-0 (25:20, 25:22, 25:16)

Россия: Михайлов (15), Волков (10), Клюка (7), Яковлев (7), Вольвич (4), Кобзарь (4), Полетаев (4), Подлесных (2), Панков (1).

Бразилия – Франция – 3-2 (25:22, 37:39, 25:17, 21:25, 20:18)

США – Аргентина – 15.45

Турнирное положение: Россия – 4 победы – 1 поражение (12), Бразилия – 4-1 (10), Франция – 2-3 (8), США – 2-2 (6), Аргентина – 2-2 (5), Тунис – 0-5 (1).

Группа A

Польша – Канада – 3-0 (25:15, 25:21, 25:16)

Италия – Венесуэла – 10.25

Япония – Иран – 13.40

Турнирное положение: Польша – 4-1 (13), Италия – 3-1 (8), Канада – 2-3 (7), Япония – 2-2 (6), Иран – 2-2 (5), Венесуэла – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды по итогам группового этапа выходят в четвертьфинал.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья