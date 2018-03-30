Олимпиада-2020. Волейбол. Россия всухую обыграла Тунис и заняла первое место в группе, Бразилия одолела Францию, другие матчи

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят матчи группового этапа по волейболу у мужчин. Россия обыграла Тунис в трех сетах, Бразилия на тай-брейке одолела Францию.

Токио, Япония

Волейбол

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Россия – Тунис – 3-0 (25:20, 25:22, 25:16)





Россия: Михайлов (15), Волков (10), Клюка (7), Яковлев (7), Вольвич (4), Кобзарь (4), Полетаев (4), Подлесных (2), Панков (1).

Бразилия – Франция – 3-2 (25:22, 37:39, 25:17, 21:25, 20:18)





США – Аргентина – 15.45





Турнирное положение: Россия – 4 победы – 1 поражение (12), Бразилия – 4-1 (10), Франция – 2-3 (8), США – 2-2 (6), Аргентина – 2-2 (5), Тунис – 0-5 (1).

Группа A

Польша – Канада – 3-0 (25:15, 25:21, 25:16)





Италия – Венесуэла – 10.25





Япония – Иран – 13.40





Турнирное положение: Польша – 4-1 (13), Италия – 3-1 (8), Канада – 2-3 (7), Япония – 2-2 (6), Иран – 2-2 (5), Венесуэла – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды по итогам группового этапа выходят в четвертьфинал.