Лилли Кинг об Олимпиаде: «Уверена, здесь было достаточно людей из стран, которых здесь быть не должно. Отделались «ребрендингом» национального флага»

Двукратная олимпийская чемпионка в плавании Лилли Кинг заявила, что Игры в Токио, вероятно, должны были пройти без участия спортсменов из отдельных стран.

Кинг указала на атлетов, соревнующихся без государственной символики. В частности, сборная России выступает на этой Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна страны – из-за антидопинговых санкций против российского спорта.

«Уверена, что на этой неделе здесь – на соревнованиях – было достаточно людей из определенных стран, которых, вероятно, здесь быть не должно.

Я не соревновалась с кем-либо из страны, которую следовало отстранить и которая вместо этого отделались легким испугом и «ребрендингом» их национального флага. Так что лично на меня это не так сильно повлияло. Но повлияло на Райана (Мерфи, который уступил золото россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 м на спине – Sports.ru).

Хочет он это комментировать или нет, мне все равно. Но я знаю, что это испортило его опыт, и мне действительно жаль», – сказала Кинг, не упоминая в своей речи название российской команды.

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