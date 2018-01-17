Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Бэйкер, Керли и Симбине поборются за медали на 100-метровке, Бромелл выбыл в полуфинале

Сегодня на Олимпийских играх в Токио разыгрываются медали на 100-метровке у мужчин.

игры-2020

Токио, Япония

Легкая атлетика

100 м, мужчины

Начало финала – 15.50 по московскому времени.

100 м, мужчины, полуфинал

1. (Китай) – 9,83

2. Ронни Бэйкер (США) – 9,83

3. Лямонт Якобс (Италия) – 9,84

4. Акани Симбине (ЮАР) – 9,90

5. Фред Керли (США) – 9,96

6. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,98

7. Андре де Грасс (Канада) – 9,98

8. Энох Адегоке (Нигерия) – 10,00

Американец Трэйвон Бромелл с 10-м результатом (10,00) не отобрался в решающий забег.

Первая Олимпиада без Болта за 17 лет: побьют ли его рекорды в Токио и кто станет новым королем спринта?