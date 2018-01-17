Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Бэйкер, Керли и Симбине поборются за медали на 100-метровке, Бромелл выбыл в полуфинале

Сегодня на Олимпийских играх в Токио разыгрываются медали на 100-метровке у мужчин.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Легкая атлетика
100 м, мужчины
Начало финала – 15.50 по московскому времени.
100 м, мужчины, полуфинал
1. Бинтянь Су (Китай) – 9,83
2. Ронни Бэйкер (США) – 9,83
3. Лямонт Якобс (Италия) – 9,84
4. Акани Симбине (ЮАР) – 9,90
5. Фред Керли (США) – 9,96
6. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,98
7. Андре де Грасс (Канада) – 9,98
8. Энох Адегоке (Нигерия) – 10,00
Американец Трэйвон Бромелл с 10-м результатом (10,00) не отобрался в решающий забег.
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