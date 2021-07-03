Аргентина выиграла Кубок Америки, первый трофей Месси со сборной, большое интервью Черчесова, Лунев попрощался с «Зенитом» и другие новости футбола

1. Кубок Америки. Аргентина впервые с 1993 года выиграла турнир, обыграв в финале Бразилию (1:0). По общему числу побед аргентинцы сравнялись с Уругваем (15).

2. Месси наконец-то выиграл первый трофей со сборной! Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира с 4 голами и 5 передачами в 7 играх.

3. Станислав Черчесов дал большое интервью Sports.ru. Бывший командир российской сборной объяснил, что это вообще было на прощальной пресс-конференции и почему он использовал милитаристский язык, рассказал, как изменился Алексей Миранчук и чем Соболев отличается от Дзюбы. И это лишь малая часть разговора тренера с Александром Дорским.

4. В «Барселоне» даже в выходные продолжается работа над контрактом Месси. Для расчистки зарплатной ведомости клуб продал в «Хетафе» Аленью и теперь хочет трудоустроить куда-нибудь Брэйтуэйта. По слухам, уйти может и Гризманн – вроде как «Атлетико» готов обменять его на Сауля. Мориба намерен остаться, но боится, что ради контракта Лео от него хотят избавиться.

Ночью появилась информация, что Ла Лига одобрила регистрацию Месси, однако буквально спустя час это опровергли. Лео без контракта теряет 100 тысяч евро ежедневно.

5. Тем временем «Байер» официально представил Андрея Лунева. Вратарь тепло попрощался с болельщиками «Зенита» и пообещал показывать максимум в Бундеслиге. Агент футболиста рассказал, что на него претендовал «Мидлсбро», а петербуржцы предлагали очень скромные условия по новому договору.

6. Газидис лично звонил Гинеру по поводу перехода Влашича в «Милан». «Бавария» интересуется вингером ПСВ и сборной Нидерландов Гакпо. «Арсенал» подписал левого защитника «Бенфики» Тавареша и близок к приобретению Локонга у «Андерлехта».

7. Сафонов получил травму в товарищеском матче «Краснодара» за 2 недели до старта сезона. Благо, повреждение оказалось не серьезным.

8. В стартовом матче Кубка Париматч Премьер гол Хвичи на последней минуте принес «Рубину» победу над «Химками».

9. Начался и другой не менее гениальный турнир – Олимп-ФНЛ. Все результаты первого тура смотрите здесь.

10. Глава МИД Венгрии раскритиковал УЕФА, назвав его «жалким и трусливым органом».

11. Шотландская газета изобразила Манчини в образе главного героя «Храброго сердца» на обложке.

Цитаты дня

Семин о Путине: «Мне он очень симпатичен, многое сделал для России. Вспомните, что было в 90-е – и какая страна сейчас. Мы сильны»

Фабрицио Раванелли: «Беспокоит, что в Англии уже готовы праздновать. Пенальти Дании не было, скандальное судейство»

Тренер Аргентины: «Месси – лучший в истории, даже соперники признают. Лео не нужен титул со сборной, чтобы доказать это»

Семин о Сталине: «Он выиграл войну. Когда он умер, люди шли за гробом и плакали. Значит, были хорошие моменты»

Артем Ребров: «Странно, что Шунина после Бельгии заменили. Зачем тогда перед Евро столько говорить, что он основной?»

Елизавета II – сборной Англии перед финалом Евро: «Пусть в историю войдет не только результат, но и ваш дух»

Семин о поправках в Конституцию: «Не нравится – не приходи и не голосуй. Мне нравится, я вижу прогресс – я иду и голосую за»