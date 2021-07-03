Гинеру насчет Влашича звонил директор «Милана» Газидис. ЦСКА хочет 35 млн евро за хавбека (Il Milanista)

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«Милан» продолжает попытки приобрести атакующего полузащитника в связи с уходом Хакана Чалханоглу в «Интер».

Как сообщает Il Milanista, вице-чемпионам Италии интересен хавбек ЦСКА Никола Влашич, однако российский клуб хочет получить за игрока 35 миллионов евро – слишком много, по мнению представителей «россонери».

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис звонил президенту ЦСКА Евгению Гинеру и пытался сбить цену, однако пока ему это не удалось.

В минувшем сезоне 23-летний Влашич провел 26 игр в РПЛ и забил 11 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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