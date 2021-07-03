Семин о Сталине: «Он выиграл войну. Когда он умер, люди шли за гробом и плакали. Значит, были хорошие моменты»

Бывший главный тренер в интервью Sports.ru высказался об Иосифе Сталине.

– Можете сказать, как вы относитесь к Сталину?

– Я отношусь и положительно, и, наверное, в какой-то мере отрицательно. Те ситуации, которые были в его правление, победа [в Великой Отечественной войне] – это его большая заслуга. Он был сильный руководитель. Но были и ситуации, о которых мы читаем, они совершенно другие.

Но одно я помню: когда он умер, моя бабушка плакала. Люди шли и плакали. Значит, у него было много и хорошего, раз такие эмоции у людей были.

– А что было хорошее, например?

– То, что он войну выиграл. Это уже хорошее.

– А он выиграл войну?

– Ну он был главой нашей страны. И выиграли люди. Люди ему поверили. Люди пошли. Помните лозунг такой «За Родину, за Сталина»? Я видел, когда он умер и люди плакали, шли за гробом. Их же никто не заставлял. Значит, наверное, были хорошие моменты в его правление.

После войны тот период, когда восстанавливалась страна, что, разве не было хороших его решений? Ведь страна восстанавливалась очень быстро, восстановилась.

– Часто говорят о том, что цена, которую пришлось заплатить за победу, за восстановление, была...

– Слишком высока? А вы другие варианты видите?

– Например, когда советские войска входили в Берлин, намного меньше могло быть погибших, если бы входили не пешком, а авиацией. Но так как маршалы были сухопутные, ради их победы...

– Ну я не хочу здесь спорить. Может быть. Но мы выиграли эту тяжелую войну. Да, с большими потерями, но мы ее выиграли. И он, по всей видимости, очень сильный и мощный руководитель. Так же как он восстановил страну достаточно быстро.

Наверное, на тот период он принес много пользы. Ну, наверное, было много и вреда, – сказал Семин.