Кубок Париматч Премьер. Гол Хвичи принес «Рубину» победу над «Химками», «Спартак» сыграет с «Сочи» завтра

В стартовом туре Кубка Париматч Премьер «Рубин» встретится на выезде с «Химками», «Спартак» примет в воскресенье «Сочи».

Кубок Париматч Премьер

1-й тур

10 июля

Арена Химки

Химки – Рубин – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кварацхелия (90).

«Химки»: Лантратов, Дагерстоль, Идову, Данилкин (Трошечкин, 82), Филин, Стоинович, Набиуллин, Глушаков (Камышев, 68), Сабович (Корян, 68), Кухарчук, Себай (Соколов, 82).

«Рубин»: Дюпин, Старфельт (В. Игнатьев, 46), Зотов (Бегич, 46), Уремович (Мусаев, 46), Самошников (Зуев, 35), Абильдгор (Нижегородов, 46), Шатов (Евтич, 46), Макаров (Бакаев, 46), Хван Ин Бом (Костюков, 61), Деспотович (И. Игнатьев, 46), Хакшабанович (Кварацхелия, 46).

11 июля

Открытие Банк Арена

Спартак – Сочи – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.