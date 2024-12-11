Каннаваро о «Реале»: «ЛЧ у них в ДНК, но с этой новой формулой – кто знает? Бывали сезоны, когда они не проходили дальше 1/8. Возможно, текущий может оказаться таким»

Фабио Каннаваро высказался о проблемах «Реала» в ЛЧ.

Мадридский клуб на данный момент занимает 21-ю строчку в общей таблице Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов у них в ДНК, но с этой новой формулой – кто знает?

Они выиграли шесть титулов из последних десяти, что невероятно, но у них бывали сезоны, когда они даже не проходили дальше 1/8 финала. Возможно, текущий сезон может оказаться таким», – сказал бывший защитник «Реала ».

Каннаваро о Мбаппе в «Реале»: «Бекхэму и Фигу тоже было непросто. Килиан отнимает пространство у Беллингема, который мог выиграть «Золотой мяч» год назад, а сейчас страдает»