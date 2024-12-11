Каннаваро о «Реале»: «ЛЧ у них в ДНК, но с этой новой формулой – кто знает? Бывали сезоны, когда они не проходили дальше 1/8. Возможно, текущий может оказаться таким»
Фабио Каннаваро высказался о проблемах «Реала» в ЛЧ.
Мадридский клуб на данный момент занимает 21-ю строчку в общей таблице Лиги чемпионов.
«Лига чемпионов у них в ДНК, но с этой новой формулой – кто знает?
Они выиграли шесть титулов из последних десяти, что невероятно, но у них бывали сезоны, когда они даже не проходили дальше 1/8 финала. Возможно, текущий сезон может оказаться таким», – сказал бывший защитник «Реала».
Каннаваро о Мбаппе в «Реале»: «Бекхэму и Фигу тоже было непросто. Килиан отнимает пространство у Беллингема, который мог выиграть «Золотой мяч» год назад, а сейчас страдает»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Yahoo
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем