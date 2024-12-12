Флик о 3:2 с «Боруссией»: «Поздравляю команду, 1-й тайм был великолепен. Страдание – неправильное слово, против «Дортмунда» тяжело обороняться, их голы случились из-за наших ошибок»
Ханси Флик высказался о победе «Барселоны» в 6-м туре Лиги чемпионов.
Каталонцы вырвали победу у «Боруссии» Дортмунд (3:2), при этом испанская команда вела 1:0 и 2:1, однако дважды упускала преимущество.
«Мы можем быть довольны тем, чего добились. Первый тайм был великолепен, а во втором, когда они забивали, мы сохраняли стабильность.
Страдание – неправильное слово. «Дортмунд» играл очень хорошо, поддерживал высокий темп. Против них тяжело обороняться, но мы справились очень хорошо. Их голы случились потому, что мы допустили ошибки. Мы всегда можем что-то улучшить и тренироваться ради этого.
Сегодня я должен поздравить команду, она выступила прекрасно», – отметил главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: As
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