Флик о 3:2 с «Боруссией»: «Поздравляю команду, 1-й тайм был великолепен. Страдание – неправильное слово, против «Дортмунда» тяжело обороняться, их голы случились из-за наших ошибок»

Ханси Флик высказался о победе «Барселоны» в 6-м туре Лиги чемпионов.

Каталонцы вырвали победу у «Боруссии » Дортмунд (3:2), при этом испанская команда вела 1:0 и 2:1, однако дважды упускала преимущество.

«Мы можем быть довольны тем, чего добились. Первый тайм был великолепен, а во втором, когда они забивали, мы сохраняли стабильность.

Страдание – неправильное слово. «Дортмунд» играл очень хорошо, поддерживал высокий темп. Против них тяжело обороняться, но мы справились очень хорошо. Их голы случились потому, что мы допустили ошибки. Мы всегда можем что-то улучшить и тренироваться ради этого.

Сегодня я должен поздравить команду, она выступила прекрасно», – отметил главный тренер «Барселоны» Ханси Флик .