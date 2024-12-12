У «Барсы» 5 побед подряд в ЛЧ после 1:2 «Монако» в 1-м туре – это первая подобная серия с 2020 года. Забить больше 3 голов в 5 матчах ЛЧ подряд не удавалось с 2011-го
«Барселона» одержала пятую победу подряд в Лиге чемпионов.
Такого результата клуб добился впервые с сезона-2020/21. Выиграть 5 матчей, забив более 3 голов в каждом из них, в последний раз удавалось еще в сезоне-2011/12.
Сегодня каталонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (3:2) в 6-м туре общего этапа турнира.
Таким образом, команда Ханси Флика выиграла 5 из 6 матчей Лиги чемпионов. В 1-м туре «блауграна» уступила «Монако» со счетом 1:2.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Opta
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