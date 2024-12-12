Гюндоган о 0:2 с «Юве»: «У «Сити» просто ничего не получается сейчас. Мы небрежно действовали в единоборствах, усложняли ситуацию и теряли мячи, приходилось бежать назад 50-60 метров»
Команда Пепа Гвардиолы проиграла «Ювентусу» (0:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.
«Это очень разочаровывает. Чувствую, что у нас были возможности забить несколько голов, но возникает ощущение, будто каждая атака, которую мы пропускали, была очень опасной. Не знаю.
Мне кажется, порой мы небрежно действовали в единоборствах. Вместо того чтобы сыграть проще, мы усложняли ситуацию, упуская подходящий момент для паса или расставания с мячом. [В результате] мы просто теряли мячи, и они каждый раз забивали в переходной стадии. Мы позволяли им убегать в контратаки, приходилось бежать назад 50-60 метров.
Это не то, для чего мы созданы. Мы заточены на владение, сохранение мяча, на то, чтобы быть сильными. И даже если ты ничего не можешь сделать в единоборстве – не проигрывай его. Сейчас у нас просто ничего не получается», – заявил полузащитник «Манчестер Сити» в эфире TNT Sports.
У «Ман Сити» 1 победа в 10 последних матчах – сегодня 0:2 с «Ювентусом». Дальше – «МЮ»
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