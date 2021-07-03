Станислав Черчесов: «Соболев падает легче Дзюбы. Артем – лидер сборной, тренер не может не использовать лидера»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Sports.ru объяснил свой подход к выбору нападающих национальной команды.

– Чем Соболев отличается от Дзюбы?

– Он может спровоцировать соперника, может на ровном месте заработать штрафной или пенальти. Дзюба тоже может, но Соболев легче падает.

Соболев отлично играет головой в чужой штрафной, а Дзюба – подыгрывает за ее пределами. Такое бывает: есть защитники, которые хорошо играют головой в своей штрафной, но не могут при стандартах у чужих ворот.

Соболев не может так скидывать в центре поля и чуть ближе к чужой штрафной, как это делает Дзюба – может, за счет опыта.

Нас часто ругают за выходы через Дзюбу. Хорошо, но на сегодня лидер сборной России – именно Артем. Тренер не может не использовать лидера. Поэтому мы должны использовать сильные стороны своих игроков – если Дзюбе удобнее так, будем стараться играть так, – сказал Черчесов.

Черчесов о Миранчуке: «Реально золотой парень – причем не актив. Он изменился – там хорошо вышел на замену, тут помог, классно Финляндии забил»

Черчесов о милитаристском языке: «Есть теплый штаб, где теория, у полевого командира – практика. Это имел в виду»

Интервью Черчесова Sports.ru перед уходом из сборной. Что же случилось на Евро?