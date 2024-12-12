В ворота «Барсы» назначили пенальти за толчок Кубарси в спину Гирасси в матче с «Дортмундом». Серу забил с точки
В ворота «Барсы» поставили пенальти в матче с «Боруссией» Дортмунд.
На 58-й минуте защитник каталонцев Пау Кубарси толкнул в спину Серу Гирасси во время подачи в штрафную «блауграны».
Судья Франсуа Летексье, не прибегая к помощи видеоассистентов, назначил 11-метровый удар и показал Кубарси желтую карточку.
Форвард «Боруссии» Гирасси реализовал пенальти, сравняв счет в матче 6-го тура Лиги чемпионов (1:1, второй тайм).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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