В ворота «Барсы» назначили пенальти за толчок Кубарси в спину Гирасси в матче с «Дортмундом». Серу забил с точки

В ворота «Барсы» поставили пенальти в матче с «Боруссией» Дортмунд.

На 58-й минуте защитник каталонцев Пау Кубарси толкнул в спину Серу Гирасси во время подачи в штрафную «блауграны».

Судья Франсуа Летексье , не прибегая к помощи видеоассистентов, назначил 11-метровый удар и показал Кубарси желтую карточку.

Форвард «Боруссии » Гирасси реализовал пенальти, сравняв счет в матче 6-го тура Лиги чемпионов (1:1, второй тайм).