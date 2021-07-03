Семин о поправках в Конституцию: «Не нравится – не приходи и не голосуй. Мне нравится, я вижу прогресс – я иду и голосую за»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью Sports.ru оценил поправки, которые были внесены в Коституцию.

– Вас не смущает то, что президент переписывает Конституцию для себя, чтобы дольше оставаться президентом страны?

– Ну это такой спорный момент. Почему для себя? Тебе не нравится эта ситуация, к примеру, а другому человеку нравится. Мне, например, эта ситуация нравится.

– А почему? Разве можно так делать?

– Ну что такое «можно», а что такое «нельзя»? Это настолько спорный момент. Это ж спорный момент?

– Почему можно тогда?

– А почему ты говоришь, что под себя?

– Потому что так сложилась история, что никакого другого президента у нас нет.

– Почему ты не говоришь, что это и для меня тоже? Если мне нравится? Если ты проголосовал... ты же проголосовал? Ходил?

– Нет.

– Ну другие люди проголосовали. Значит, наверное, были основания для этого.

– Чем вам нравится эта ситуация тогда? Отсутствие конкуренции? Представляете, «Локомотив» был бы 21 год чемпионом России без какой-либо конкуренции. Второго бы клуба не было. Вы были бы святым, президентом, который продлевал бы сам свои сроки. Вот в футболе если бы такое случилось – разве это то, что помогает индустрии, то, что помогло бы чемпионату страны и конкретно «Локомотиву»?

– Я не совсем с тобой согласен. Как это он продлевает? А ты не приходи и не голосуй. Тебе не нравится. А вот рядом человек сидит – он идет и голосует за. Я иду и голосую за. Значит, наверное, я вижу прогресс. Я вижу, что страна сильней становится. Поэтому я и голосую. Правильно? Там идет предложение, но мы же голосуем. Есть, естественно, [люди], которым не нравится, а есть большинство, которым нравится, – сказал Семин.