Глава МИД Венгрии раскритиковал УЕФА: «Жалкий и трусливый орган. Как при коммунизме: доказательства не нужны, обвинений от стукача достаточно»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение дисциплинарного комитета УЕФА.

Вчера стало известно, что сборная Венгрии проведет два домашних матча без зрителей из-за дискриминационного поведения фанатов. Еще на одну игру команда наказана условно.

«Прошло полтора года игры при пустых трибунах, и мы, венгры, снова показали Европе и всему миру, каково это – иметь настоящую футбольную атмосферу на футбольном матче. Четыре матча чемпионата Европы в Будапеште навсегда останутся в памяти для всех. Из-за ограничений по количеству зрителей на других стадионах (кроме Лондона) у нас было больше всего зрителей и самая захватывающая атмосфера.

Ведь вчера вечером мировые СМИ были заполнены тем, что УЕФА закрыл на три матча из-за дискриминационных заявлений болельщиков! И это не шутка!!!

Похоже, в УЕФА до сих пор работают стукачи, которым больше нечего делать, кроме как писать отчеты о том, что кто-то сказал (или не сказал) на поле. Как при коммунизме: доказательства не нужны, обвинений от стукача достаточно.

Что опять говорит таким решением? Выбегать на поле во время гимна и провоцировать игроков, поющих гимн – ничего страшного. Слепить вратаря соперника лазером – все в порядке. Бросать посторонние предметы в болельщиков соперника – хорошо. Но проводить матч при аншлаге, болеть, создать прекрасную атмосферу – за это стадион следует закрыть.

Комитет, который принимает такое решение, – жалкий и трусливый орган. Им должно быть стыдно за себя!» – написал Сийярто.