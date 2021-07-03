Андрей Лунев: «Байер» – один из лучших клубов Германии. Сделаю все, чтобы показать максимум»

Вратарь Андрей Лунев поделился эмоциями после подписания контракта с «Байером».

«Рад, что сыграю в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Я был впечатлен, когда узнал, что «Байер» мною интересуется.

Теперь я стал частью клуба, который на протяжении нескольких лет считается одним из лучших в Германии. Он завоевал серьезную репутацию в России, так как постоянно участвует в еврокубках.

Я сделаю все возможное, чтобы показать максимум в Леверкузене», – сказал Лунев.

Россиянин выступал за «Зенит» с 2017 года. Срок его контракта с клубом истек 30 июня, он перешел в «Байер» на правах свободного агента, подписав 2-летнее соглашение.

Лунев в «Байере». Исполнил детскую мечту, наверняка будет вторым номером