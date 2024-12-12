У Ямаля 6+11 в 20 матчах сезона за «Барсу». Ламин сделал ассист в матче с «Боруссией» Дортмунд

Ламин Ямаль отдал ассист на победный гол «Барселоны» в матче с «Боруссией».

Вингер «Барселоны» ассистировал Феррану Торресу в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Этот гол стал победным для каталонцев – они выиграли со счетом 3:2.

В нынешнем сезоне на счету Ямаля гол и 2 ассиста в 5 матчах Лиги чемпионов. Во всех турнирах 17-летний вингер провел за «Барселону» 20 матчей, где отметился 6 голами и 11 голевыми передачами.

Подробную статистику Ямаля можно найти здесь .