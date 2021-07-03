Шотландская газета изобразила Манчини в образе главного героя «Храброго сердца» на обложке

Шотландская газета The National изобразила на обложке субботнего номера главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в образе Уильяма Уоллеса, главного героя фильма «Храброе сердце».

«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда. Мы не выдержим, чтобы они еще 55 лет болтали об этом», – написано на обложке.

55 лет назад сборная Англии выиграла чемпионат мира. Это единственная в истории страны победа на крупном турнире.

«Храброе сердце» – фильм, который рассказывает о борьбе Шотландии за независимость против английского господства. Главный герой фильма – Уильям Уоллес, предводитель шотландцев, его роль исполнил Мел Гибсон.

На пресс-конференции перед финалом Манчини отреагировал на это: «Обложка меня рассмешила. Но если говорить серьезно, то в предстоящем матче нам надо продемонстрировать свойственную нам игру, мы должны осознавать, что способны выступить хорошо».

Финал Евро-2020 между сборными и Италии пройдет в воскресенье, 11 июля в Лондоне. Игра на стадионе «Уэмбли» начнется в 22:00 по московскому времени.