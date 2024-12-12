У Сака 21 (9+12) очко по «гол+пас» в 21 матче сезона. У вингера «Арсенала» дубль и ассист в матче с «Монако»

Букайо Сака забил 8-й гол в сезоне за «Арсенал».

Вингер «канониров» открыл счет на 34-й минуте матча с «Монако » в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. На 78-й минуте Сака сделал дубль, а на 88-й отдал голевой пас на Кая Хавертца.

В нынешнем сезоне Сака совершил 21 результативное действие в 21 матче во всех турнирах – на счету Букайо 9 голов и 12 голевых передач.

Подробную статистику 23-летнего вингера можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.