У Сака 21 (9+12) очко по «гол+пас» в 21 матче сезона. У вингера «Арсенала» дубль и ассист в матче с «Монако»
Букайо Сака забил 8-й гол в сезоне за «Арсенал».
Вингер «канониров» открыл счет на 34-й минуте матча с «Монако» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. На 78-й минуте Сака сделал дубль, а на 88-й отдал голевой пас на Кая Хавертца.
В нынешнем сезоне Сака совершил 21 результативное действие в 21 матче во всех турнирах – на счету Букайо 9 голов и 12 голевых передач.
Подробную статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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