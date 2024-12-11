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Лига чемпионов. «Арсенал» примет «Монако» Головина, «Ювентус» против «Ман Сити», «Барселона» в гостях у «Дортмунда» 

В Лиге чемпионов пройдут матчи 6-го тура.

«Арсенал» примет «Монако» Александра Головина, «Милан» – «Црвену Звезду», «Ювентус» сыграет дома с «Манчестер Сити», «Барселона» встретится в гостях с дортмундской «Боруссией».

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Лига чемпионов

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
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logoСлован Братислава
logoШтутгарт
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logoЛига чемпионов УЕФА
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logoМонако
logoБоруссия Дортмунд
logoМанчестер Сити
logoБарселона
logoБенфика
logoЮвентус
logoФейеноорд
logoБолонья
logoСпарта Прага
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