Лига чемпионов. «Арсенал» примет «Монако» Головина, «Ювентус» против «Ман Сити», «Барселона» в гостях у «Дортмунда»
В Лиге чемпионов пройдут матчи 6-го тура.
«Арсенал» примет «Монако» Александра Головина, «Милан» – «Црвену Звезду», «Ювентус» сыграет дома с «Манчестер Сити», «Барселона» встретится в гостях с дортмундской «Боруссией».
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
Лига чемпионов
6-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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