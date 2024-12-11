Лига чемпионов. «Арсенал» примет «Монако» Головина, «Ювентус» против «Ман Сити», «Барселона» в гостях у «Дортмунда» 

В Лиге чемпионов пройдут матчи 6-го тура.

«Арсенал » примет «Монако » Александра Головина, «Милан » – «Црвену Звезду », «Ювентус» сыграет дома с «Манчестер Сити», «Барселона » встретится в гостях с дортмундской «Боруссией».

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Лига чемпионов

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов