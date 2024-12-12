«Ман Сити» пропустил 21 гол в 9 матчах с начала ноября – больше всех в топ-5 лиг

«Манчестер Сити» пропустил больше всего голов в топ-5 лиг с начала ноября.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Ювентусу » (0:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Сити » одержал лишь одну победу в последних 10 матчах.

В 9 играх с начала ноября «горожане» пропустили 21 гол – больше, чем любая другая команда из топ-5 лиг на этом отрезке.