Моуринью про 0:2 с «Атлетиком»: «Не бросаю своих игроков под колеса, мы должны сохранять спокойствие. У нас переходный период, анализ следующего матча начну сегодня, если посплю»
Неудачный пас центрального защитника Самета Акайдина привел к голу испанцев на 5-й минуте матча, однако главный тренер отказался возлагать на него вину на за поражение.
Отмечается, что домашние болельщики кричали, что президент «Фенербахче» Али Коч должен уйти в отставку.
«Я не бросаю своих игроков под колеса, мы должны сохранять спокойствие. Наши отсутствующие игроки вернутся. У нас впереди матчи.
Сегодня, если я смогу поспать, или завтра, если не смогу поспать сегодня, я начну анализировать «Истанбул». Мы находимся в переходном периоде, если говорить о целях, которые мы хотим достичь в будущем.
Не могу комментировать реакцию фанатов. Они основа этого клуба. Я тот, кто ему служит. Я не могу их критиковать, мы совершили эту ошибку», – сказал главный тренер «Фенербахче».
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