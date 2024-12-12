У «Сити» 2 победы в 6 турах ЛЧ – «горожане» идут на 22-м месте в таблице. Дальше – «ПСЖ»
«Манчестер Сити» выиграл всего два матча из шести в этой ЛЧ.
Команда под руководством Пепа Гвардиолы уступила «Ювентусу» на выезде со счетом 0:2 в 6-м туре общего этапа.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов у «горожан» 2 победы, 2 ничьих и 2 поражения.
В турнирной таблице «Сити» занимает 22-ю строчку, имея в активе 8 очков.
В следующем туре команда на выезде сыграет с «ПСЖ». Встреча пройдет 22 января.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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