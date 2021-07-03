«Байер» объявил о переходе Лунева. Контракт подписан на 2 года

«Байер» официально объявил о подписании контракта с экс-вратарем .

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на 2 года. Он перешел в немецкий клуб на правах свободного агента.

В минувшем сезоне основным вратарем «Байера» был Лукаш Градецки из сборной Финляндии. Он провел 29 матчей в чемпионате и пропустил 29 голов, отыграв на ноль 9 встреч.

Лунев выходил на поле в 12 матчах и трижды сыграл на ноль, пропустив 11 мячей. С полной статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.

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