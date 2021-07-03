Тренер Аргентины: «Месси – лучший в истории, даже соперники признают. Лео не нужен титул со сборной, чтобы доказать это»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони комплиментарно отозвался о форварде команды Лионеле Месси перед финалом Кубка Америки против Бразилии.
«Выиграем мы или не выиграем, Месси останется лучшим футболистом в истории. Ему не нужно выигрывать титул [со сборной], чтобы доказать это.
Конечно, мы хотим выиграть, иначе бы не прикладывали столько усилий.
Выиграет Лео или не выиграет, он уже показал, что является лучшим в истории. Даже соперники признают это», – сказал Скалони.
Аргентина встретится с Бразилией в финале Кубка Америки сегодня. Начало – в 03:00 по московскому времени.
Месси против Неймара – главная афиша финала Кубка Америки. Оба в топ-форме и готовы выиграть трофей