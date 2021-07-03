Тренер Аргентины: «Месси – лучший в истории, даже соперники признают. Лео не нужен титул со сборной, чтобы доказать это»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони комплиментарно отозвался о форварде команды перед финалом Кубка Америки против .

«Выиграем мы или не выиграем, Месси останется лучшим футболистом в истории. Ему не нужно выигрывать титул [со сборной], чтобы доказать это.

Конечно, мы хотим выиграть, иначе бы не прикладывали столько усилий.

Выиграет Лео или не выиграет, он уже показал, что является лучшим в истории. Даже соперники признают это», – сказал Скалони.

Аргентина встретится с Бразилией в финале Кубка Америки сегодня. Начало – в 03:00 по московскому времени.

Месси против Неймара – главная афиша финала Кубка Америки. Оба в топ-форме и готовы выиграть трофей