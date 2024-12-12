«Арсенал» начал расследование из-за антисемитских твитов от имени экипировщика клуба. В постах были выражения «сионистский Израиль», «еврейское превосходство» и «этническая чистка»

«Aрсенал» изучит ситуацию с возможными антисемитскими твитам экипировщика клуба.

Как сообщает The Times, клуб получил жалобу на оскорбительные сообщения, которые появились в твиттере от лица сотрудника академии Марка Бонника.

В аккаунте пользователя, который вступал в полемику с евреями, было имя и фотография экипировщика клуба. Сейчас учетная запись удалена.

Среди постов, написанных в декабре, были такие:

«ХАМАС предложил освободить всех заложников в октябре. Сионистский Израиль отказался. Комплекс преследования».

«Почему они должны быть защищены больше, чем любое другое сообщество? Некоторые видят в этом проблему еврейских общин, которые считают, что их следует ставить выше других».

Также пользователь употреблял выражения «еврейское превосходство» и «этническая чистка».

Известно, что «Арсенал» получил жалобу по крайней мере от одной группы фанатов клуба.

«Мы расследуем этот вопрос в соответствии с нашей внутренней политикой и процедурами. «Арсенал» выступает против всех форм злоупотреблений и дискриминации», – говорится в заявлении клуба.

Если будет установлено, что Бонник несет ответственность за эти публикации, собственное расследование может также начать футбольная ассоциация Англии.