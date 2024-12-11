«МЮ» купит защитника Леона за 4,7 млн фунтов. Парагваец перейдет в июне, когда ему исполнится 18 (Роберто Рохас)

«Манчестер Юнайтед» купит 17-летнего защитника из Парагвая.

По данным журналиста ESPN Роберто Рохаса, трансфер Диего Леона из «Серро Портеньо» обойдется примерно в 6 млн долларов (4,7 млн фунтов).

Игрок официально присоединится к манкунианцам в июне 2025 года, как только ему исполнится 18 лет.

Леон станет первым парагвайцем, сыгравшим за «Юнайтед».

«МЮ» может подписать 17-летнего защитника Леона за 3 млн фунтов на замену Шоу. Парагвайцем интересовались «Арсенал» и «Сити»