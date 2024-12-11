«МЮ» купит защитника Леона за 4,7 млн фунтов. Парагваец перейдет в июне, когда ему исполнится 18 (Роберто Рохас)
«Манчестер Юнайтед» купит 17-летнего защитника из Парагвая.
По данным журналиста ESPN Роберто Рохаса, трансфер Диего Леона из «Серро Портеньо» обойдется примерно в 6 млн долларов (4,7 млн фунтов).
Игрок официально присоединится к манкунианцам в июне 2025 года, как только ему исполнится 18 лет.
Леон станет первым парагвайцем, сыгравшим за «Юнайтед».
«МЮ» может подписать 17-летнего защитника Леона за 3 млн фунтов на замену Шоу. Парагвайцем интересовались «Арсенал» и «Сити»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Роберто Рохаса
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