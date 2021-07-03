Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины

выиграла , одержав в финале победу над Бразилией (1:0).

Нападающий аргентинцев завоевал первый трофей с национальной командой.

Форвард «Барселоны» дебютировал за сборную в 2005 году. Он четырежды доходил с ней до финалов крупных турниров, но ни разу не побеждал в них.

В 2014 году Аргентина проиграла в финале чемпионата мира (0:1, дополнительное время).

В 2007-м аргентинцы уступили в финале Кубка Америки Бразилии (0:3), а в 2015-м и 2016-м – , причем в обоих случаях в серии пенальти.

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