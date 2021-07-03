Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, одержав в финале победу над Бразилией (1:0).
Нападающий аргентинцев Лионель Месси завоевал первый трофей с национальной командой.
Форвард «Барселоны» дебютировал за сборную в 2005 году. Он четырежды доходил с ней до финалов крупных турниров, но ни разу не побеждал в них.
В 2014 году Аргентина проиграла Германии в финале чемпионата мира (0:1, дополнительное время).
В 2007-м аргентинцы уступили в финале Кубка Америки Бразилии (0:3), а в 2015-м и 2016-м – Чили, причем в обоих случаях в серии пенальти.
Месси выиграл Кубок Америки! У Лео первый трофей в сборной, он победил в финале с 5-й попытки
😘 🏆 #VibraElContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/8hnulgDfwo— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021