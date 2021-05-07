«Барса» хочет обменять Гризманна на Сауля. В «Атлетико» считают, что форвард снизит зарплату ради возвращения

и могут осуществить обмен игроками в летнее трансферное окно.

Обоим клубам интересен вариант с обменом нападающего на полузащитника Сауля Ньигеса. И «Барселона», и «Атлетико» уже давно изучают такую возможность, сообщает Mundo Deportivo.

Переговоры между клубами по этому вопросу находятся в начальной стадии.

Сауль всерьез думает о смене клуба, однако его контракт с «Атлетико» действует до 2026 года. В нем прописаны отступные в размере 150 млн евро, что несколько осложняет ситуацию, но мадридский клуб готов рассмотреть любое серьезное предложение о трансфере испанца.

«Барселона» хочет усилить полузащиту. К тому же, клубу необходимо сократить размер зарплатной ведомости (из-за проблем с потолком зарплат сейчас каталонцы не могут регистрировать новых футболистов), а у Гризманна один из самых высоких окладов в команде.

Высокая зарплата Гризманна может стать серьезным препятствием для трансфера, но в «Атлетико» считают, что Антуан готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Мадрид.

Роналд Куман считает, что Гризманна нужно отпустить, если это позволит подписать новый контракт с Лионелем Месси. был бы рад возвращению француза в «Атлетико».

В окружении Гризманна считают, что «Атлетико» станет хорошим вариантом для нападающего, если «Барселона» сообщит ему о желании прекратить сотрудничество, чего пока не произошло, а Симеоне попросит Антуана вернуться.

Прошлым летом тренер «Атлетико» уже контактировал с французом и задавал вопросы по поводу возможного возвращения. Сейчас такой исход выглядит более вероятным.

Напомним, француз выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год.

В минувшем сезоне Гризманн провел 36 матчей в , забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. На счету Сауля 2 мяча и 1 ассист в 33 играх испанского чемпионата.

Статистику 30-летнего форварда можно найти здесь, а показатели 26-летнего хавбека можно изучить тут.