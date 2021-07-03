Елизавета II – сборной Англии перед финалом Евро: «Пусть в историю войдет не только результат, но и ваш дух»

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Королева Великобритании Елизавета II обратилась к сборной Англии в преддверии финала Евро-2020 против Италии.

«Мистер Гарет Саутгейт, 55 лет назад мне посчастливилось быть на чемпионате мира с Бобби Муром и увидеть, что значит для футболистов и команды победа в финале главного турнира.

Хотелось бы передать поздравления от меня и членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы и пожелать всего наилучшего во время завтрашнего матча.

Надеюсь, в историю войдет не только результат вашей игры, но также ваши самоотдача, гордость и дух», – сказано в заявлении от имени Елизаветы II.

Евро-2020. Финал. Италия сыграет с Англией 11 июля. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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