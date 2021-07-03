Ла Лига одобрила регистрацию Месси. Он остается в «Барселоне»

«Барселона» получила возможность подписать контракт с форвардом Лионелем Месси.
Как сообщает As, вопросы, связанные с потолком зарплат, были улажены, Ла Лига разрешила клубу зарегистрировать Месси.
Отмечается, что Лионель поручил вести переговоры отцу, чтобы не отвлекаться от Кубка Америки, и Хорхе Месси уже сумел обо всем договориться с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. О заключении соглашения между клубом и игроком будет объявлено в ближайшие дни.
«ПСЖ» по-прежнему надеется убедить Месси и его отца в привлекательности варианта с продолжением карьеры в Париже, однако вероятность того, что это произойдет, оценивается как нулевая.
Месси против Неймара – главная афиша финала Кубка Америки. Оба в топ-форме и готовы выиграть трофей