Ла Лига одобрила регистрацию Месси. Он остается в «Барселоне»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Хорхе Месси Футбол

«Барселона» получила возможность подписать контракт с форвардом Лионелем Месси.

Как сообщает As, вопросы, связанные с потолком зарплат, были улажены, Ла Лига разрешила клубу зарегистрировать Месси.

Отмечается, что Лионель поручил вести переговоры отцу, чтобы не отвлекаться от Кубка Америки, и Хорхе Месси уже сумел обо всем договориться с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. О заключении соглашения между клубом и игроком будет объявлено в ближайшие дни.

«ПСЖ» по-прежнему надеется убедить Месси и его отца в привлекательности варианта с продолжением карьеры в Париже, однако вероятность того, что это произойдет, оценивается как нулевая.

Месси против Неймара – главная афиша финала Кубка Америки. Оба в топ-форме и готовы выиграть трофей

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья