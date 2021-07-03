Ла Лига одобрила регистрацию Месси. Он остается в «Барселоне»

получила возможность подписать контракт с форвардом .

Как сообщает As, вопросы, связанные с потолком зарплат, были улажены, разрешила клубу зарегистрировать Месси.

Отмечается, что Лионель поручил вести переговоры отцу, чтобы не отвлекаться от Кубка Америки, и уже сумел обо всем договориться с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. О заключении соглашения между клубом и игроком будет объявлено в ближайшие дни.

по-прежнему надеется убедить Месси и его отца в привлекательности варианта с продолжением карьеры в Париже, однако вероятность того, что это произойдет, оценивается как нулевая.

Месси против Неймара – главная афиша финала Кубка Америки. Оба в топ-форме и готовы выиграть трофей