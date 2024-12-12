Пеп о 0:2 с «Ювентусом»: «Сити» играл очень хорошо, не так часто терял мяч, как раньше. Мы изменим ситуацию – осталось еще 2 матча, нужно одно очко, может быть»

Пеп Гвардиола доволен игрой «Ман Сити», несмотря на поражение от «Ювентуса».

В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити » уступил на выезде со счетом 0:2. У «горожан» лишь 2 победы в текущем розыгрыше турнира.

«Мы играли хорошо, очень, очень хорошо. Мы допустили не так много [моментов у своих ворот], я горжусь этими игроками. Они выложились полностью, они старались – сейчас мы переживаем такой период, и я надеюсь, что мы сможем изменить результаты.

Я знаю, что в Лиге чемпионов сложно. Мы играли действительно хорошо. Сегодня мы действовали действительно хорошо, не так часто теряли мяч, как раньше, мы старались, мы были на нужных позициях. Против итальянских команд, которые обороняются глубоко и компактно. Они мастера в таких ситуациях. Мы такие, какие мы есть, и нам не хватило результата, но у нас есть игра.

У нас есть еще два матча [в Лиге чемпионов], и нам нужно, может быть, одно очко.

Выезды в Турин, в Париж... Три матча на выезде были действительно тяжелыми. Это нужно принять. Мы изменим ситуацию, не забудем этот период и будем больше ценить то, что сделали в прошлом, и то, что собираемся сделать в будущем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью TNT Sports.