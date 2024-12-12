Постекоглу о Ромеро и критике боссов «Тоттенхэма»: «Были сказаны и хорошие вещи, но мы не должны делать это публично. Он поддался эмоциям и извинился за то, что сделал неправильно»

Эндж Постекоглу высказался о критике руководства «Тоттенхэма» Кристианом Ромеро.

Ранее защитник «шпор» критически высказался на тему финансирования клуба: «Нужно понять, что что-то идет не так. Надеюсь, они [руководство] это осознают. В последние годы все повторяется: сначала винят игроков, затем меняют тренерский штаб, а виноваты всегда одни и те же люди».

«Кристиан понимает, что он сказал... Многое из того, что он сказал, было хорошим, что-то было неправильным и не должно было делаться публично.

Мы разбираемся с этими вещами в наших собственных стенах. Всегда есть вопросы, которые нужно решить. Мы не должны делать этого публично – точно так же, как я бы не критиковал игрока или кого-либо еще.

Я уже говорил об этом с Кристианом , и вы знаете, он извинился за то, как он это сказал. Делать это публично было неправильно.

Он человек, он поддался эмоциям, и я думаю, он просто выразил то, что хотел. Возможно, неправильным образом», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» на пресс-конференции.

Ромеро раскритиковал боссов «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» и «Челси» усиливаются – вот на что нужно равняться. Сначала винят игроков, затем меняют тренеров, а виноваты всегда одни и те же»