У «Милана» две вынужденные замены в 1-м тайме матча с «Црвеной» – Мората и Лофтус-Чик получили травмы, вместо них вышли Абрахам и Чуквуэзе
«Милан» сделал две вынужденные замены в 1-м тайме игры с «Црвеной Звездой».
На 28-й минуте матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов из-за повреждения поле покинул полузащитник Рубен Лофтус-Чик. Англичанина заменил Сэмюэл Чуквуэзе.
Спустя минуту замена потребовалась и Альваро Морате. Вместо испанца на поле появился Тэмми Абрахам.
На данный момент «Милан» обыгрывает «Црвену Звезду» (1:0, перерыв). Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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