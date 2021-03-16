Сарри о Роналду: «Работать с ним нелегко, это международный бренд. Сложно сочетать его интересы с командными»

Новый главный тренер поделился воспоминаниями о работе с форвардом в .

«Работать с Роналду нелегко. Это международный бренд, и его личные интересы необходимо сочетать с командными. Это создает сложные ситуации. Честно говоря, мне кажется, я лучше справляюсь с работой тренера, а не менеджера. Мне это не нравится, мне быстро становится скучно. Я больше люблю находиться в поле.

В такой ситуации сложно работать, но Роналду дает много положительного. Все-таки он добывает важные результаты.

Очевидно, Роналду – это больше, чем команда или сообщество. Когда у тебя столько подписчиков, это уже ненормально. Такая ситуация – продукт нашего общества. В последние годы я куда чаще слышу об отдельных игроках, а не о командах.

Командные ценности гораздо важнее личных», – сказал Сарри в интервью Sport Italia.