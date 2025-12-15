Газзаев о Семаке: «Не понимаю критики за прошлый сезон. Шесть лет удерживать «Зенит» на вершине – это искусство»

Валерий Газзаев: шесть лет удерживать «Зенит» на вершине – это искусство Семака.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что не понимает критики в адрес Сергея Семака .

По итогам первой части сезона «Зенит» занимает второе место в таблице Мир РПЛ , набрав 39 очков в 18 турах, и отстает от «Краснодара» на одно очко.

«Зенит » отстает от «Краснодара» на одно очко. Однако Питер выглядит не так мощно, как его главный конкурент. Считаю, все дело в психологии, мотивации. Ряду игроков, которые несколько раз уже становились чемпионами в составе сине-бело-голубых, сложно выходить с должным настроем на каждый тур. Отсюда и такие перепады в игре и результатах. И тут уже Сергею Семаку нужно находить нужные слова, стимулы для своих футболистов. Но и сами игроки тоже должны в полной мере осознавать, в каком клубе они выступают. Для «Зенита» есть только одно приемлемое место – первое. Любое другое – неудача.

При этом не понимаю тех, кто начал критиковать Семака за прошлый сезон. Да, второе место, но что было раньше? Шесть титулов подряд! Выиграть один раз чемпионат – сложно, но можно. А удерживать «Зенит» на протяжении шести лет на вершине – большая заслуга главного тренера, искусство Семака», – сказал Газзаев .